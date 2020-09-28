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Demet Şener alışverişte! Organik değil normal
Demet Şener önceki gün sabah saatlerinde Etiler’deki bir manavdan alışveriş yaparken görüntülendi.
Spor öncesi sebze meyve almaya çıktığını söyleyen Şener, “Organik değil, normal ürünler alıyorum. Herkesin ihtiyacı olan şeyler” dedi. Demet Şener, çocukları İrem ve Ömer’le ilgili sorulara da şöyle yanıt verdi: “Şu an eğitime online devam ediyorlar. Ama okulu çok özlediler, artık gitmek istiyorlar. Ne karar alınırsa ona uyacağız.”
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