Demet Şener alışverişte! Organik değil normal

Spor öncesi sebze meyve almaya çıktığını söyleyen Şener, “Organik değil, normal ürünler alıyorum. Herkesin ihtiyacı olan şeyler” dedi. Demet Şener, çocukları İrem ve Ömer’le ilgili sorulara da şöyle yanıt verdi: “Şu an eğitime online devam ediyorlar. Ama okulu çok özlediler, artık gitmek istiyorlar. Ne karar alınırsa ona uyacağız.”





