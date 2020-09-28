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Haber Giriş: 28.09.2020 - 08:40 | Son Güncelleme:

Demet Şener alışverişte! Organik değil normal

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Demet Şener alışverişte! Organik değil normal
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Demet Şener önceki gün sabah saatlerinde Etiler’deki bir manavdan alışveriş yaparken görüntülendi.

Spor öncesi sebze meyve almaya çıktığını söyleyen Şener, “Organik değil, normal ürünler alıyorum. Herkesin ihtiyacı olan şeyler” dedi. Demet Şener, çocukları İrem ve Ömer’le ilgili sorulara da şöyle yanıt verdi: “Şu an eğitime online devam ediyorlar. Ama okulu çok özlediler, artık gitmek istiyorlar. Ne karar alınırsa ona uyacağız.”

Demet Şener alışverişte Organik değil normal


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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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