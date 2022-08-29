Haberin DevamÄ±

Ã–zdemir ilk olarak Eda GÃ¼ngÃ¶r Museum of Fine Clothing tasarÄ±mÄ± bir gelinlik giydi. Ã–zdemir'in ilginÃ§ gelinliÄŸi sosyal medyada Ã§ok konuÅŸuldu.

BazÄ± kullanÄ±cÄ±lar Demet Ã–zdemir'in Ã§ok sayÄ±da capse konu olan gelinliÄŸini halÄ± kaydÄ±rmaza benzetti.

Ä°ÅŸte yapÄ±lan yorumlardan bazÄ±larÄ±:

* HalÄ±nÄ±n altÄ±na serdiÄŸim kaydÄ±rmaz Ã¶rtÃ¼ye benziyor ama mutlu olsunlar

* Allah mesut etsin ama gelinlik mutfak havlusunun deseniyle aynÄ±

* Rahmetli babaannemin tel dolabÄ± vardi gelinliÄŸe bakÄ±nca o aklÄ±ma geldi niyese...

Haberin DevamÄ±

* Etamin kumaÅŸÄ± gibi iÅŸlenseymiÅŸ iyiymiÅŸ

* Åžey deÄŸil mi ya bu, halÄ± kaydÄ±rmaz?

* Ne gÃ¼zel etamin iÅŸlenir o kumaÅŸÄ±n Ã¼stÃ¼ne

* Tercih meselesi konuÅŸuldu mu, konuÅŸuldu!

Ã–ZEL TASARIM

Â GÃ¼zel oyuncu, daha sonra Nihan Pekerâ€™in Ã¶zel olarak tasarladÄ±ÄŸÄ± ikinci gelinliÄŸi ile gÃ¶z kamaÅŸtÄ±rdÄ±.

Ã–zdemir, Londraâ€™dan Alexander McQueenâ€™in son kreasyonundan Ã¶zel bir kÄ±yafeti dÃ¼ÄŸÃ¼n sonrasÄ± partisinde kendisi iÃ§in Ã¶zel olarak tasarlattÄ±.

OÄžUZHAN KOÃ‡'UN AYAKKABILARI OLAY OLDU

Demet Ã–zdemir'in gelinliÄŸi gibi OÄŸuzhan KoÃ§'un ayakkabÄ±larÄ± da sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n dikkatinden kaÃ§madÄ±.

Haberin DevamÄ±

* OÄŸuzhanâ€™a bak gelinden uzun duruyum diye kar lastiklerini takmÄ±ÅŸ

* OÄŸuzhanâ€™Ä±n altÄ±na tank mÄ± koymuÅŸlar o topuk ne?

* Gelinlikten ziyade oÄŸuzhanÄ±n ayakkabÄ±sÄ± bambaÅŸka

* GelinliÄŸe deÄŸil de oÄŸuzhanÄ±n platform ayakkabÄ±larÄ±na takÄ±ldÄ±m

* DamadÄ±n ayakkabÄ±larÄ± Demet'inkinden yÃ¼ksek maÅŸallah

Â ÅžIKLIK YARIÅžI

Bensu Soral, Pelin Karahan, Ã–zlem Åžahin, Hande DoÄŸandemir, Saadet Ã–zsÄ±rkÄ±ntÄ±'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu Ã¼nlÃ¼ gÃ¼zellerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gecede ÅŸÄ±klÄ±k yarÄ±ÅŸÄ± yaÅŸandÄ±.

Â