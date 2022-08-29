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Ã–zdemir ilk olarak Eda GÃ¼ngÃ¶r Museum of Fine Clothing tasarÄ±mÄ± bir gelinlik giydi. Ã–zdemir'in ilginÃ§ gelinliÄŸi sosyal medyada Ã§ok konuÅŸuldu.
BazÄ± kullanÄ±cÄ±lar Demet Ã–zdemir'in Ã§ok sayÄ±da capse konu olan gelinliÄŸini halÄ± kaydÄ±rmaza benzetti.
Ä°ÅŸte yapÄ±lan yorumlardan bazÄ±larÄ±:
* HalÄ±nÄ±n altÄ±na serdiÄŸim kaydÄ±rmaz Ã¶rtÃ¼ye benziyor ama mutlu olsunlar
* Allah mesut etsin ama gelinlik mutfak havlusunun deseniyle aynÄ±
* Rahmetli babaannemin tel dolabÄ± vardi gelinliÄŸe bakÄ±nca o aklÄ±ma geldi niyese...
* Etamin kumaÅŸÄ± gibi iÅŸlenseymiÅŸ iyiymiÅŸ
* Åžey deÄŸil mi ya bu, halÄ± kaydÄ±rmaz?
* Ne gÃ¼zel etamin iÅŸlenir o kumaÅŸÄ±n Ã¼stÃ¼ne
* Tercih meselesi konuÅŸuldu mu, konuÅŸuldu!
Ã–ZEL TASARIM
Â GÃ¼zel oyuncu, daha sonra Nihan Pekerâ€™in Ã¶zel olarak tasarladÄ±ÄŸÄ± ikinci gelinliÄŸi ile gÃ¶z kamaÅŸtÄ±rdÄ±.
Ã–zdemir, Londraâ€™dan Alexander McQueenâ€™in son kreasyonundan Ã¶zel bir kÄ±yafeti dÃ¼ÄŸÃ¼n sonrasÄ± partisinde kendisi iÃ§in Ã¶zel olarak tasarlattÄ±.
OÄžUZHAN KOÃ‡'UN AYAKKABILARI OLAY OLDU
Demet Ã–zdemir'in gelinliÄŸi gibi OÄŸuzhan KoÃ§'un ayakkabÄ±larÄ± da sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n dikkatinden kaÃ§madÄ±.
* OÄŸuzhanâ€™a bak gelinden uzun duruyum diye kar lastiklerini takmÄ±ÅŸ
* OÄŸuzhanâ€™Ä±n altÄ±na tank mÄ± koymuÅŸlar o topuk ne?
* Gelinlikten ziyade oÄŸuzhanÄ±n ayakkabÄ±sÄ± bambaÅŸka
* GelinliÄŸe deÄŸil de oÄŸuzhanÄ±n platform ayakkabÄ±larÄ±na takÄ±ldÄ±m
* DamadÄ±n ayakkabÄ±larÄ± Demet'inkinden yÃ¼ksek maÅŸallah
Â ÅžIKLIK YARIÅžI
Bensu Soral, Pelin Karahan, Ã–zlem Åžahin, Hande DoÄŸandemir, Saadet Ã–zsÄ±rkÄ±ntÄ±'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu Ã¼nlÃ¼ gÃ¼zellerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gecede ÅŸÄ±klÄ±k yarÄ±ÅŸÄ± yaÅŸandÄ±.
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