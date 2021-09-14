Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir kimdir?

Oyuncu Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir, İzmit’in küçücük bir kasabasında dünyaya geldi. “Çarkıfelek”e izleyici olarak İstanbul’a geldiğinde Mehmet Ali Erbil’le tanıştı. Neşe Erbek’in ajansına kayıt olduktan sonra ilk teklifini aldı ve İstanbul’a taşındı. İlk olarak dergi kapağında yer aldı, ardından Mustafa Sandal’ın “İsyankar” klibi için teklif geldi.



Demet Özdemir verdiği bir röportajda ablasıyla ilgili şunları söylemişti “Bizimkiler boşanınca evin erkeği ablam oldu. Çok para kazanamamasına rağmen beni kolejde okuttu. Ablam hem katalog çekimlerine gidiyordu, hem dans ediyordu. Çift işte çalışarak baktı bize. Bir gün aşık oldu ve pat diye evlendi.”.

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