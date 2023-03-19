Demet Özdemir'den jet yanıt: Hesap soracağım

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Evli bir kadın oyuncunun rol aldığı dizinin evli yönetmeniyle karavanda yakınlaştığı iddiası magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Eşi Oğuzhan Koç’la evliliğinde kriz yaşadığı haberleriyle Demet Özdemir’in gündeme gelmesi üzerine sosyal medyada oyuncular en çok konuşulan konu oldu.

Haklarında çıkan haberlere isyan eden Demet Özdemir, 15.6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından açıklama yaptı. Sessiz kalmayarak hesap soracağını söyleyen Özdemir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

TACİZ YAPILIYOR

“İnsanları zan altında bırakmak bu kadar kolay mı? Şiddet içeren dilinize, yaptığınız ayıba, vicdansızlığınıza yazıklar olsun. Zor günlerden geçerken, gündemimiz yaşanan acıları unutmamak ve yarınlar için dayanışma olması gerekirken, ben ve benim gibi sektördeki evli kadın oyuncu arkadaşlarımızın özel hayatına ‘iddia’ adı altında yapılan sözlü taciz sebebiyle bu açıklamayı utanarak yapmak zorunda kalıyorum. ‘Çamur at izi kalsın’ anlayışına ve bunun yarattığı şiddete geçit vermeyeceğim. Beni, bizi zan altında bırakanlardan hesap soracağım. Bundan sonra adımın geçtiği her türlü iftira sahibi ile mücadelemi hukuk yoluyla vereceğim, bilin isterim. Yetsin artık!”

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İDDİALARA YANIT YOK

Demet Özdemir, geçen ağustos ayında Oğuzhan Koç ile görkemli bir düğünle evlendi. İlişkileriyle göz önünde olan çiftin evliliğinde kriz çıktığı ve kavga ettiği iddia edildi. Özdemir’in Oğuzhan Koç’un tavırlarından rahatsız olarak evi terk ettiği ileri sürüldü. Oyuncu, yaptığı açıklamada eşi Oğuzhan Koç’la evliliği hakkındaki iddialara ise yanıt vermedi.