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Demet Özdemir'den ilk poz

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#Demet Özdemir#Dolunay Soysert#Tuğba Özerk
Demet Özdemirden ilk poz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 08:06

Yoğun iş temposunun ardından yaz tatiline çıkan Demet Özdemir iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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 Yunanistan’ın Mykonos adasında tatil yapan ünlü oyuncu, yeni sosyal medya uygulaması Threads’te ilk pozunu paylaştı. Özdemir’in kırmızı bikinili karesini takipçileri beğeni yağmuruna tuttu.

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

Konuyu ve bacakları uzatmıyoruz

Tuğba Özerk geçen akşam katıldığı bir lansmanda “Mayo ve bikinilerimle herkese meydan okuyacağım” dedi.

Demet Özdemirden ilk poz

Özerk önceki gün sosyal medya hesabından siyah mayosu ile çekilmiş pozlarını paylaşıp altına şu notu yazdı: “Konuyu da bacakları da uzatmıyoruz.”

Köpeklerle tatil

Dolunay Soysert önceki gün iki köpeği ile Bodrum’da tatil yaparken poz verdi.

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Demet Özdemirden ilk poz

Oyuncu, karelerin altına “Siyam üçüzleri olarak geçirdiğimiz bir yaz oldu” açıklamasını yazdı. Soysert’in fotoğrafları birçok yorum ve beğeni aldı.

Konserler öncesi Çeşme’de mola

Şarkıcılık yapmaya başlayan Didem Kınalı, konserleri öncesi Çeşme’de mola verdi. Kınalı’nın denizde ısınmak için dans etmesi ise objektiflere yansıdı.

Demet Özdemirden ilk poz

Didem Kınalı, kısa bir süre önce dansı bırakarak şarkıcılığa geçiş yaptı. Kınalı, çalışmaları öncesi tatile gitti. Ünlü isim, arkadaşı Peker Halil ile Ayvalık, Cunda, Asos, Seferihisar ve Gümüldür’den sonra Çeşme’ye vardı.

Demet Özdemirden ilk poz

Kınalı önceki gün ise Kali Beach’te görüntülendi. Ünlü isim, önümüzdeki günlerde yoğun sahne programlarına başlayacağını bu yüzden birkaç günlüğüne mola vermek istediğini söyledi. İkili, mekanda güneşlenip sohbet etti. Kınalı, daha sonra yüzmek istedi. Suyun soğuk olması nedeniyle biraz üşüyen Didem Kınalı, denizin içinde dans gösteri yaparak ısınmaya çalıştı. (Deniz BOY)

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Demet Özdemirden ilk poz

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#Demet Özdemir#Dolunay Soysert#Tuğba Özerk

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