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Haber Giriş: 01.04.2021 - 09:27 | Son Güncelleme:

Demet Özdemir'den İbrahim Çelikkol'a veda

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Demet Özdemir'den İbrahim Çelikkol'a veda

İbrahim Çelikkol, başrolünü Demet Özdemir ile paylaştığı diziden ayrıldı.

Özdemir, partnerine sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla veda etti.

"Bana hep destek oldun. Her zaman seninle oynadığım için mutlulukla bakacağım geçmişimize...Ne güzel bir adamsın İbrahim Çelikkol! İyi ki yollarımız bu hikayede kesişti, iyi ki tanıdım seni... Bana sevgin, bana hoşgörün için her zaman minnettar olacağım sana. Yeni yolun keyifli mutlu olsun bizim hikayemiz burada bitti belki ama hayatımda hep ol ... Güle güle Mehdi Usta"

Demet Özdemirden İbrahim Çelikkola veda

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