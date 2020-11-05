Son Güncelleme:
Demet Özdemir'den aşk iddialarına net cevap
Demet Özdemir önceki akşam Bebek’te objektife yansıdı. Arkadaşlarıyla yemek yediği mekandan çıkarken görüntülenen oyuncu ayaküstü soruları yanıtladı.
Adı farklı isimlerle aşk dedikodularına karışan Demet Özdemir, sorular üzerine hayatında kimsenin olmadığını söyledi: “Gerçekten kalbim boş. Sevgilim olduğunda zaten görürsünüz.”
Oyuncu, “Sevgilinizin fotoğrafını sosyal medyada paylaşır mısınız?” sorusunu ise yanıtsız bıraktı: “Yarın öbür gün çok kötü geri dönüşler olabilir, o yüzden buna cevap vermeyeceğim.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle