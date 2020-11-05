MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriDemet Özdemir'den aşk iddialarına net cevap
GeriMagazin Demet Özdemir'den aşk iddialarına net cevap
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 05.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Demet Özdemir'den aşk iddialarına net cevap

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Demet Özdemir'den aşk iddialarına net cevap
Abone Olgoogle-news

Demet Özdemir önceki akşam Bebek’te objektife yansıdı. Arkadaşlarıyla yemek yediği mekandan çıkarken görüntülenen oyuncu ayaküstü soruları yanıtladı.

Adı farklı isimlerle aşk dedikodularına karışan Demet Özdemir, sorular üzerine hayatında kimsenin olmadığını söyledi: “Gerçekten kalbim boş. Sevgilim olduğunda zaten görürsünüz.”

Demet Özdemirden aşk iddialarına net cevap

Oyuncu, “Sevgilinizin fotoğrafını sosyal medyada paylaşır mısınız?” sorusunu ise yanıtsız bıraktı: “Yarın öbür gün çok kötü geri dönüşler olabilir, o yüzden buna cevap vermeyeceğim.”

 

 

False
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle