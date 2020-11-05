Demet Özdemir'den aşk iddialarına net cevap

Adı farklı isimlerle aşk dedikodularına karışan Demet Özdemir, sorular üzerine hayatında kimsenin olmadığını söyledi: “Gerçekten kalbim boş. Sevgilim olduğunda zaten görürsünüz.”



Oyuncu, “Sevgilinizin fotoğrafını sosyal medyada paylaşır mısınız?” sorusunu ise yanıtsız bıraktı: “Yarın öbür gün çok kötü geri dönüşler olabilir, o yüzden buna cevap vermeyeceğim.”