Demet Özdemir: Yazıldığı gibi uzun süreli bir ilişki değil

HER ŞEY YOLUNDA

Demet Özdemir, önceki akşam İstanbul’un Anadolu yakasında görüntülendi. Başrolünde oynadığı dizinin setinden ayrılırken objektife yansıyan oyuncu, yorgun olmasına rağmen muhabirleri kırmayıp soruları yanıtladı. Oğuzhan Koç’la ilişkisi hakkında konuşan Özdemir, “Yazıldığı gibi uzun süreli bir ilişki değil. 2 aydır birlikteyiz. İlişkimiz çok yeni ve her şey yolunda” dedi.

SESİNİ ÇOK SEVİYORUM

Sevgilisine duyduğu hayranlığı dile getiren Demet Özdemir, “Oğuzhan’ın sesini çok seviyordum zaten. Bütün şarkıları çok güzel. En sevdiğim ise en son çıkan şarkısı” diye konuştu.



Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’un önceki sevgilileri Yağmur Tanrısevsin ve Zeynep Koçak’la arkadaştı. İlişkinin ortaya çıkmasının ardından Tanrısevsin de Koçak da oyuncuyla arkadaşlığını bitirdi, sosyal medya hesaplarından Özdemir’i sildi.





