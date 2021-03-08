Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan yeni fotoğraf! 'Uyumlu ikili'

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan yeni paylaşım geldi. Ünlü çiftin fotoğrafı kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç’un birlikteliği 2020'nin son günlerinde ortaya çıkmış Çeşme tatiliyle de belgelenmişti. İlk başlarda birlikteliklerini kameralardan uzakta yaşamayı tercih eden çift kural bozdu.

Dün bir araya gelen sevgililer yeni fotoğraf paylaştı. Demet Özdemir sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafa çeşitli emojiler ekledi. Kısa sürede 800 binden fazla beğeni alan paylaşıma ‘uyumlu ikili’ yorumları yapıldı. Yoğun iş temposunda çalışan ikili fırsat buldukça bir araya geliyor. Demet Özdemir 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizinde rol alıyor, Oğuzhan Koç ise yeni şarkısının hazırlıklarını yapıyor.

Aleyna Tilki'yi yağmurdan koruması korudu!

“Retrograde” şarkısıyla dünyaya açılan Aleyna Tilki, önceki gün İstinye Park’ta objektife takıldı. Özel şoförüyle AVM’ye gelen ünlü şarkıcıya koruması alışverişi boyunca eşlik etti.

İngilizce şarkısı “Retrograde”i müzikseverlerle buluşturan Aleyna Tilki, önceki gün İstinye Park’ta görüntülendi. Özel şoförüyle AVM’ye gelen şarkıcı, yağmurlu günü alışveriş yaparak değerlendirdi.

Markalar Sokağı’nda bulunan dünyaca ünlü mağazaları gezen Aleyna Tilki’ye koruması da eşlik etti. Genç şarkıcı korumasının tuttuğu şemsiye ile yağmurdan korundu. Kısa sürede ünlü markalardan alışveriş yapan Tilki, daha sonra özel aracıyla alışveriş merkezinden ayrıldı.

Cumartesi gecesi harareti

Serdar Ortaç’la evliliğini bittirdikten sonra ülkesi İrlanda’ya dönen ünlü model Chloe Loughnan sosyal medyasında iddialı paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Loughnan önceki gün verdiği seksi pozları Instagram hesabına İngilizce “Cumartesi gecesi harareti” notuyla yükledi.

Fagot çalmaya başlıyorum

Buse Arslan önceki gün Etiler’deki bir AVM’de görüntülendi. Oyuncu, “Konservatuvar mezunuyum. Oyunculuk bölümünde okurken müzik dersleri de aldım. Bugün de uzun zamandır hayalini kurduğum enstrüman olan fagotu almaya geldim. Onun tınısını çok seviyorum” dedi. (Sayit DURMAZ)

Klinikte 3 saat

Cem Yılmaz önceki akşam Etiler trafiğinde objektife takıldı. Aracının içinde görüntülenen ünlü komedyen muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. Yılmaz daha sonra 300 metre ilerideki bir kliniğe giriş yaptı. Ünlü komedyen klinikte yaklaşık 3 saat kaldı. (Sayit DURMAZ)

Aşk diledi

Linet, yeni yaşını 10 kişilik arkadaş grubuyla Fairmont Quasar Hotel’de kutladı. Ünlü şarkıcı, arkadaşlarını kutlamaya HES koduyla aldırdı. Oldukça keyifli geçen gecede Linet doğum günü pastasını keserken; “Önce kendime bu yıl aşkı, mutluluk ve huzurla birlikte diliyorum. Sosyal olarak yardımlaşacağımız bir yıl olsun. Sahneler herkese moral oluyor. Bu yüzden bir an önce de sahnelerin başlamasını da istiyorum” diye konuştu.