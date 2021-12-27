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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrıldı

#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#Yağmur Tanrısevsin
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrıldı

2021 yılında yeni bir aşka yelken açan Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç yollarını ayırdı.

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Magazin dünyasının gözde çifti Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı bitti. Sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen ikili yollarını ayırdı.

2. Sayfa'nın haberine göre, geçtiğimiz günlerde ayrılan çift yakın çevresine 'Bu kez kesin bitti, bir daha geri dönüş yok' sözleriyle ilişkilerinin bittiğini duyurdu.

NASIL BAŞLADI NASIL BİTTİ?

Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin, 5 yıllık ilişkileri sürpriz bir şekilde bitti.. Tanrısevsin'e ait her şeyi silen Oğuzhan Koç kısa bir süre sonra Demet Özdemir ile görüntülendi.

İlk başlarda aşk yok diyen ikili daha sonra aşkı kabullendi. Yeni yılı Alaçatı’daki bir otelde karşılayan çift, fotoğrafları çekilince ilişkilerini itiraf etmek zorunda kaldı. Özdemir yaptığı açıklamada, “Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık” dedi.. Oğuzhan Koç da Instagram’da yaptığı açıklamayla ilişki yaşadıklarını doğruladı.

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İKİ YAKIN ARKADAŞTI

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Yakın arkadaş olan Demet Özdemir ve Yağmur Tanrısevsin’in arası Oğuzhan Koç yüzünden bozuldu. Tanrısevsin, ikilinin Gizli Kalsın’da görüntülenmesinin ardından Özdemir’i sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı. Tanrısevsin’in ardından Özdemir de arkadaşını sildi.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrıldı

TATİL FOTOĞRAFLARI OLAY OLDU

Magazin dünyasının en gözde çifti Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un tatil fotoğrafları da çok konuşuldu. Yaz aylarını birlikte geçiren ikilinin romantik anları böyle görüntülenmişti.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrıldı


AYRILIK HABERLERİYLE GÜNDEME GELDİLER

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç birliktelikleri boyunca ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Her defasında 'mutuyuz' diyen çift ayrılık yok mesajı verse de yollarını ayırdı. İddiaya göre; çiftin ayrılık nedeni Oğuzhan Koç'un evliliğe yanaşmaması.  

 

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#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#Yağmur Tanrısevsin

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