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Haber Giriş: 14.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Demet Özdemir:  Oğuzhan Koç’la aynı evde yaşamıyoruz

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Demet Özdemir:  Oğuzhan Koç’la aynı evde yaşamıyoruz
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DEMET Özdemir önceki gün Yeniköy’de objektife yansıdı.  Oğuzhan Koç’la yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu, 14 Şubat Sevgililer Günü’nün çok önemli olmadığını söyledi:

 “Benim içime sorarsanız o kadar da önemli değil, her gün güzel zaten.” Özdemir, Koç’la artık aynı evde yaşadıkları iddialarını ise “Yok öyle bir şey, aynı evde yaşamak gibi bir durumum yok” diyerek yalanladı. Yazın tatil yapmayacağını belirten oyuncu “Yazın bir film yapacağız. Romantik komedi olacak” dedi. 

Demet Özdemir:  Oğuzhan Koç’la aynı evde yaşamıyoruz

Demet Özdemir: Yazıldığı gibi uzun süreli bir ilişki değil
Demet Özdemir: Yazıldığı gibi uzun süreli bir ilişki değil
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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