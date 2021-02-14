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Demet Özdemir: Oğuzhan Koç’la aynı evde yaşamıyoruz
DEMET Özdemir önceki gün Yeniköy’de objektife yansıdı. Oğuzhan Koç’la yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu, 14 Şubat Sevgililer Günü’nün çok önemli olmadığını söyledi:
“Benim içime sorarsanız o kadar da önemli değil, her gün güzel zaten.” Özdemir, Koç’la artık aynı evde yaşadıkları iddialarını ise “Yok öyle bir şey, aynı evde yaşamak gibi bir durumum yok” diyerek yalanladı. Yazın tatil yapmayacağını belirten oyuncu “Yazın bir film yapacağız. Romantik komedi olacak” dedi.
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