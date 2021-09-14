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Haber Giriş: 14.09.2021 - 11:25 | Son Güncelleme:

Demet Özdemir: Neden bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum?

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Demet Özdemir: Neden bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum?

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir, geçtiğimiz ay Yalçın Kale ile nikah masasına oturdu. Demet Özdemir'in ablasının düğününe katılmaması dikkat çekti.

 

Demet Özdemir'in Çeşme'deki setinden dolayı nikaha gidemediği belirtilse de , o dönemde iki kardeşin arasının açık olduğu iddia edildi. 

Demet Özdemir: Neden bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum


FOTOĞRAFLI YANIT
Ünlü oyuncu ablasıyla arasının açık olduğu iddialarına fotoğrafla yanıt verdi.

Demet Özdemir, sosyal medya hesabından "Ablamla aram çok çok çok iyi. Neden bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum? Siz düşünün…" diyerek iddiaları yalanladı.

Demet Özdemir: Neden bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum

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