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Demet Özdemir: İndirimleri takip ediyorum, kolay para kazanmıyoruz sonuçta!

#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#Doğduğun Ev Kaderindir
Demet Özdemir: İndirimleri takip ediyorum, kolay para kazanmıyoruz sonuçta

Demet Özdemir, önceki gün reklam yüzü olduğu markasının Galata'da gerçekleşen davetine katıldı. Son dönemde Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla magazin gündemine gelen 29 yaşındaki güzel oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu.

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En son 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde rol alan Demet Özdemir reklam yüzü olduğu markanın davetinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şık kıyafetiyle dikkat çeken Özdemir'e indirimleri takip edip etmediğini soruldu.

Ayakkabı ve çantaya çok para harcadığını itiraf eden Özdemir, "Marka takıntım yok. Birbirine uyan şeyleri giyiyorum. Tabii ki de indirimleri takip ediyorum. Kolay para kazanmıyoruz sonuçta" dedi.

Yakın zamanda ekranlarda olacağının da müjdesini veren oyuncu, "Aslında bir süre setlere ara verip dinlenmeyi planlıyordum ama öylesine güzel projeler geliyor ki. Görünen o ki yakın zamanda ekranlarda olacağım" dedi.

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#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#Doğduğun Ev Kaderindir

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