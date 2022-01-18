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Demet Özdemir ilişkisi sürpriz bir şekilde bitmişti... Oğuzhan Koç'un panik anları! Şoförü geri manevra yaparken duvara çarptı

#Oğuzhan Koç#Demet Özdemir#Çağrı Telkıvıran
Demet Özdemir ilişkisi sürpriz bir şekilde bitmişti... Oğuzhan Koçun panik anları Şoförü geri manevra yaparken duvara çarptı
Sayit DURMAZ

Demet Özdemir’le ilişkisi sona eren Oğuzhan Koç, geçtiğimiz akşam arkadaşı Çağrı Telkıvıran ile Sarıyer’deki Balıkçı Kahraman’da yemek yedi.

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Oğuzhan Koç, çıkışta sorulardan kaçmak için valeleri seferber etti. Şarkıcının otomobili mekanın kapısına yanaştırıldı, görüntü alınmaması için de önüne bir Vito araç çekildi ve otoparkın ışıkları kapatıldı.

Ancak Vito’nun şoförü geri manevra yaparken duvara çarptı! Kısa süreli paniğin ardından Koç ve Telkıvıran hızla araca binerek uzaklaştı.

İLK HAMLE DEMET'TEN

Sürpriz bir kararla yollarını ayıran çift birlikte çekildikleri fotoğrafları sildi. İlk hamle Demet Özdemir'den geldi. Sevgilisiyle bütün karelerini tek tek kaldıran Özdemir, Koç'u hayatından çıkardı.

Ünlü oyuncunun hamlesini karşılıksız bırakmayan Oğuzhan Koç da birlikte yer aldıkları fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırdı.

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Öte yandan yakınlarına 'Bu kez kesin bitti, bir daha geri dönüş yok' diyen ikili sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam ediyor.

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Demet Özdemir ilişkisi sürpriz bir şekilde bitmişti... Oğuzhan Koçun panik anları Şoförü geri manevra yaparken duvara çarptı

NASIL BAŞLADI NASIL BİTTİ?

Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin, 5 yıllık ilişkileri sürpriz bir şekilde bitti.. Tanrısevsin'e ait her şeyi silen Oğuzhan Koç kısa bir süre sonra Demet Özdemir ile görüntülendi.

İlk başlarda aşk yok diyen ikili daha sonra aşkı kabullendi. Yeni yılı Alaçatı’daki bir otelde karşılayan çift, fotoğrafları çekilince ilişkilerini itiraf etmek zorunda kaldı. Özdemir yaptığı açıklamada, “Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık” dedi.. Oğuzhan Koç da Instagram’da yaptığı açıklamayla ilişki yaşadıklarını doğruladı.

İKİ YAKIN ARKADAŞTI

Yakın arkadaş olan Demet Özdemir ve Yağmur Tanrısevsin’in arası Oğuzhan Koç yüzünden bozuldu. Tanrısevsin, ikilinin Gizli Kalsın’da görüntülenmesinin ardından Özdemir’i sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı. Tanrısevsin’in ardından Özdemir de arkadaşını sildi.

Demet Özdemir ilişkisi sürpriz bir şekilde bitmişti... Oğuzhan Koçun panik anları Şoförü geri manevra yaparken duvara çarptı

TATİL FOTOĞRAFLARI OLAY OLDU

Magazin dünyasının en gözde çifti Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un tatil fotoğrafları da çok konuşuldu. Yaz aylarını birlikte geçiren ikilinin romantik anları böyle görüntülenmişti.

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Demet Özdemir ilişkisi sürpriz bir şekilde bitmişti... Oğuzhan Koçun panik anları Şoförü geri manevra yaparken duvara çarptı


AYRILIK HABERLERİYLE GÜNDEME GELDİLER

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç birliktelikleri boyunca ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Her defasında 'mutuyuz' diyen çift ayrılık yok mesajı verse de yollarını ayırdı. İddiaya göre; çiftin ayrılık nedeni Oğuzhan Koç'un evliliğe yanaşmaması.

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#Oğuzhan Koç#Demet Özdemir#Çağrı Telkıvıran

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