Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ne zaman evleniyor? Düğün açıklaması geldi

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Düğün en kısa zamanda

Demet Özdemir’le evlilik hazırlığında olan Oğuzhan Koç, “Düğün yeri bulmak için İstanbul ve Çeşme arasında mekik dokuyor” şeklindeki habere yanıt verdi:



“Hayatımda hiç mekik dokumadım. Henüz bir planımız yok. Bakacağız, birlikte karar vereceğiz. Onun takvimiyle benim takvimime en uyumlu tarihi bulup en kısa zamanda düğün yapmak istiyoruz.”

‘Baba’yı yormayalım

Usta oyuncu Erkan Can, genç meslektaşı Gonca Vuslateri ile önceki akşam Cihangir’deki bir mekanda buluştu.

Gonca Vuslateri çıkışta Erkan Can’a soru soran muhabirlere “Arkadaşlar ‘Baba’yı yormayalım, zaten 40 yılda bir geldi. Proje konuştuk” dedi. Can da yeni bir proje için buluşup kahve içtiklerini söyledi. Keyifsiz olduğu gözlenen Gonca Vuslateri, “Neden üzgünsünüz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Arkadaşlar köpeğim guatrmış, biraz ona zırladım. İyi ama işte üzüldüm.” (Sayit DURMAZ)

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İstanbul konserine özel repertuvar

Hadise, 26 Mart Cumartesi akşamı İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda sevenleriyle buluşacak.

Ünlü şarkıcı, uzun bir aranın ardından vereceği İstanbul konseri için özel bir repertuvar hazırladı.

Panama pozları

Panama’da tatil yapan Eda Taşpınar, iddialı pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Taşpınar, önceki gün sahilden bir karesini “Yıldız balıklarının sahili” notuyla beğeniye sundu.

Mutlu çift

Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer, basketbolcu arkadaşları Melih Mahmutoğlu’nun köpeği Pablo’yla poz verdi.

Mahmutoğlu, köpeğine özel açtığı sosyal medya hesabından çiftin fotoğrafını şu notla paylaştı: “Bu ışıltılı hayatı ben seçmedim, o beni seçti.”

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Annem artık sıkıştırmıyor

Yağmur Ünal önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.

Ünal, yapımcı olduğunu ve oyuncu sanılmaktan sıkıldığını söyledi. Ünal, “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Hayatımda kimse yok. Annem bir ara evlilik için tatlı tatlı sıkıştırıyordu ama şimdi üzerimde o tür baskılar yapmıyor.” ■ Sayit DURMAZ