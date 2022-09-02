Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Demet Özdemir eleştirileri ti'ye aldı: Yarın linç var derken ben!

Güncelleme Tarihi:

#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#Instagram
Demet Özdemir eleştirileri tiye aldı: Yarın linç var derken ben
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 09:47

28 Ağustos'ta Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu gelen eleştirileri ti'ye aldı.

Haberin Devamı

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç 2 yıllık birlikteliğin ardından geçtiğimiz pazar günü nikah masasına oturdu.

Sarıyer'de bir otelde gerçekleşen düğüne ünlü isimler akın etti.

Demet Özdemir eleştirileri tiye aldı: Yarın linç var derken ben

Oyuncu Demet Özdemir’in nikâh şahidi Gold Film’in sahibi, yapımcı Faruk Turgut, şarkıcı Oğuzhan Koç’un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu.

Gözden Kaçmasın

Kayınvalidesinden Demet Özdemire nikah sonrası ilk mesajKayınvalidesinden Demet Özdemir'e nikah sonrası ilk mesajHaberi görüntüle

Demet Özdemir eleştirileri tiye aldı: Yarın linç var derken ben

Demet Özdemir'in 3 farklı gelinlik giydiği gece sosyal medyada da çok konuşuldu.

Gözden Kaçmasın

Demet Özdemirin gelinliği, Oğuzhan Koçun ayakkabıları olay oldu: Halı kaydırmaz mı oDemet Özdemir'in gelinliği, Oğuzhan Koç'un ayakkabıları olay oldu: Halı kaydırmaz mı o?Haberi görüntüle

Özdemir, düğünden fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Ünlü oyuncu gelen olumsuz yorumları ti'ye aldı.

Haberin Devamı

Demet Özdemir bu fotoğrafın altına "Yarın linç var derken ben" notunu düştü.

Demet Özdemir eleştirileri tiye aldı: Yarın linç var derken ben

Haberle ilgili daha fazlası:
#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#Instagram

BAKMADAN GEÇME!

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor? Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü?

#Sağlık
Ona Amerikanın tek ahlâklı CEOsu diyorlardı... Korkunç suçlamalar Taciz, tecavüz, şiddet...

Ona 'Amerika'nın tek ahlâklı CEO'su' diyorlardı... Korkunç suçlamalar! Taciz, tecavüz, şiddet...

#Dan Price
Kafalar karışık... Organik gıda ne demek Daha mı sağlıklılar | 8 SORU 8 YANIT

Kafalar karışık... Organik gıda ne demek? Daha mı sağlıklılar? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor? Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü?

#Sağlık
Ona Amerikanın tek ahlâklı CEOsu diyorlardı... Korkunç suçlamalar Taciz, tecavüz, şiddet...

Ona 'Amerika'nın tek ahlâklı CEO'su' diyorlardı... Korkunç suçlamalar! Taciz, tecavüz, şiddet...

#Dan Price
Kafalar karışık... Organik gıda ne demek Daha mı sağlıklılar | 8 SORU 8 YANIT

Kafalar karışık... Organik gıda ne demek? Daha mı sağlıklılar? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık