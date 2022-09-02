Demet Özdemir eleştirileri ti'ye aldı: Yarın linç var derken ben!

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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç 2 yıllık birlikteliğin ardından geçtiğimiz pazar günü nikah masasına oturdu.
Sarıyer'de bir otelde gerçekleşen düğüne ünlü isimler akın etti.
Oyuncu Demet Özdemir’in nikâh şahidi Gold Film’in sahibi, yapımcı Faruk Turgut, şarkıcı Oğuzhan Koç’un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu.
Demet Özdemir'in 3 farklı gelinlik giydiği gece sosyal medyada da çok konuşuldu.
Özdemir, düğünden fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Ünlü oyuncu gelen olumsuz yorumları ti'ye aldı.
Demet Özdemir bu fotoğrafın altına "Yarın linç var derken ben" notunu düştü.