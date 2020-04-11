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Haber Giriş: 11.04.2020 - 16:46,Son Güncelleme:

Demet Özdemir: Çok özledim, çok seviyorum

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Demet Özdemir: Çok özledim, çok seviyorum
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Corona virüs sebebiyle kendisini önlem amaçlı evde karantinaya alan Demet Özdemir, kız kardeşi Derya Özdemir ve ağabeyi Volkan Özdemir ile çekilen eski karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Özdemir'in özlem dolu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

Oyuncu Demet Özdemir, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan corona virüs sebebiyle kendisini önlem amaçlı karantinaya aldı.

Bütün gününü evde geçiren Özdemir, yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ailesini özleyen oyuncu, kız kardeşi Derya Özdemir ve ağabeyi Volkan Özdemir ile çekilen eski karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Özdemir, paylaşımına "Çok özledim, çok seviyorum... Söyleyeceklerim bu kadar" notunu düştü.

Demet Özdemir: Çok özledim, çok seviyorum


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