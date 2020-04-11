Demet Özdemir: Çok özledim, çok seviyorum

Oyuncu Demet Özdemir, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan corona virüs sebebiyle kendisini önlem amaçlı karantinaya aldı.

Bütün gününü evde geçiren Özdemir, yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ailesini özleyen oyuncu, kız kardeşi Derya Özdemir ve ağabeyi Volkan Özdemir ile çekilen eski karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Özdemir, paylaşımına "Çok özledim, çok seviyorum... Söyleyeceklerim bu kadar" notunu düştü.





