Demet Ã–zdemir 3 milyon TLâ€™ye evet dedi

SaÃ§larÄ±nÄ±n gÃ¼zelliÄŸi, fiziÄŸi ve oyunculuÄŸuyla sadece TÃ¼rkiyeâ€™de deÄŸil, dÃ¼nyada da birÃ§ok kadÄ±nÄ±n idolÃ¼ olan Demet Ã–zdemir, 2020â€™de markanÄ±n yeni serisinin reklam yÃ¼zÃ¼ olmuÅŸ ve kÄ±sa sÃ¼rede satÄ±ÅŸlarÄ± patlatmÄ±ÅŸtÄ±.





Ã–zdemirâ€™in performansÄ±ndan Ã§ok mutlu olan Pantene, yeni kampanyasÄ±nÄ± da gÃ¼zel oyuncuya emanet etti. 2 yÄ±l daha uzayan sÃ¶zleÅŸme kapsamÄ±nda marka, Demet Ã–zdemirâ€™le yakÄ±nda ihtiÅŸamlÄ± yeni bir kampanyaya imza atmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

KÄ±zÄ±nÄ± arkadaÅŸlarÄ±yla tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

Cemiyetin Ã¼nlÃ¼ ismi Aylin Saruhan, kÄ±zÄ± Elaâ€™yÄ± Ã¶nceki gÃ¼n arkadaÅŸlarÄ± Ã–zge Ulusoy ve Tolga Sezginâ€™le tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.

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Zorlu Centerâ€™a kÄ±zÄ±yla alÄ±ÅŸveriÅŸe gelen Aylin Saruhan, yemek yemek iÃ§in Moriniâ€™ye geÃ§ince yan masadaki ikiliyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Saruhan, yanlarÄ±na gidip selam verdiÄŸi Ulusoy ve Sezginâ€™le kÄ±zÄ± Elaâ€™yÄ± da tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Ela ile yakÄ±ndan ilgilenen Ã–zge Ulusoy, yemek bittikten sonra AVM iÃ§inde minik bir tur atarak alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±.

Dinlenmeyi tercih ettiler

19 yÄ±ldÄ±r HollandalÄ± iÅŸadamÄ± Herman Van Alkemade ile birlikte olan Ender Mermerci, sevgilisiyle yaz tatilinin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±yor. Yaz sezonunu Fethiyeâ€™de aÃ§an Ã§ift, ÅŸimdilerde Bodrumâ€™da. GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n Bodrum Loftâ€™un iskelesinde objektife takÄ±lan ikili, gÃ¼n boyu ÅŸemsiye altÄ±nda dinlenmeyi seÃ§ti.

Yeni yaÅŸÄ±nÄ± ailesiyle kutladÄ±

Akfen Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Hamdi AkÄ±n, yeni yaÅŸÄ±nÄ± sahibi olduÄŸu Bodrum Loftâ€™ta ailesiyle birlikte kutladÄ±. KÄ±zlarÄ± Pelin AkÄ±n Ã–zalp ve Zeynep AkÄ±n, oÄŸlu Selim AkÄ±n, gelini Dilara AkÄ±nâ€™Ä±n yanÄ± sÄ±ra dÃ¼nÃ¼rleri ve torunlarÄ±yla bir araya gelen Hamdi AkÄ±n, o anlarÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Herkese teÅŸekkÃ¼r eden AkÄ±n, doÄŸum gÃ¼nÃ¼ pastasÄ±nÄ±n mumlarÄ±nÄ± aile Ã¼yeleriyle birlikte sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼.

Tatilde de birlikteler

Ä°stanbulâ€™da birlikte gezen cemiyetin Ã¼nlÃ¼ isimleri Serra Tokar ve Evin ÅžaÅŸmaz, yaz tatilinde de ayrÄ±lmÄ±yor. Ä°ki yakÄ±n arkadaÅŸ, Bodrumâ€™da gÃ¼nlerini birlikte geÃ§iriyor. Ã–nceki gÃ¼n Bodrum Loftâ€™un iskelesinde objektife takÄ±lan Serra Tokar ve Evin ÅžaÅŸmaz, ÅŸezlongda oturarak uzun uzun sohbet etti. Bir ara denize girip serinleyen arkadaÅŸlar, sonrasÄ±nda sohbete kaldÄ±klarÄ± yerden devam etti.

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