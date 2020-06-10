Demet Evgar'ın talihsiz günü

Demet Evgar dudağı şişmiş videosunu paylaşıp "Botoks değil, dolgu. Çok doğal. Kendimi iyi hissediyorum" diye dalga geçti. Ünlü oyuncu ardından yaşadığı talihsizlikleri anlattı "Önce dudağımı arı soktu, 15 dakika sonra da merdivenlerden yuvarlandım. Beni sokan arı terliğimin içine saklandığından ikinci kez ayağımdan sokuldum."

ŞU FOTOYA KADAR BİR ARI KADAR UZAĞIM

Evgar bir sonraki paylaşımıyla durumunu ti'ye almaya devam etti. Avustralyalı model Sophie Monk'un da estetikli karesini koyup "Şu fotoya bir arı kadar uzağım" diye yazdı.





