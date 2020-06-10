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Haber Giriş: 10.06.2020 - 17:14,Son Güncelleme:

Demet Evgar'ın talihsiz günü

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Dudağını arı sokan oyuncu Demet Evgar, estetik düşkünlerini böyle ti'ye aldı...

Demet Evgar dudağı şişmiş videosunu paylaşıp "Botoks değil, dolgu. Çok doğal. Kendimi iyi hissediyorum" diye dalga geçti. Ünlü oyuncu ardından yaşadığı talihsizlikleri anlattı  "Önce dudağımı arı soktu, 15 dakika sonra da merdivenlerden yuvarlandım. Beni sokan arı terliğimin içine saklandığından ikinci kez ayağımdan sokuldum."

ŞU FOTOYA KADAR BİR ARI KADAR UZAĞIM
Evgar bir sonraki paylaşımıyla durumunu ti'ye almaya devam etti. Avustralyalı model Sophie Monk'un da estetikli karesini koyup "Şu fotoya bir arı kadar uzağım" diye yazdı.

Demet Evgarın talihsiz günü


 

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