Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Demet Evgar nikahında annesinin gelinliğini giydi!

#Demet Evgar#Levent Babataş#Nikah
Demet Evgar nikahında annesinin gelinliğini giydi

Oyuncu Demet Evgar, geçtiğimiz akşam 6 yıllık sevgilisi Levent Babataş ile nikah masasına oturdu.

Haberin Devamı

3,5 aylık hamile olan oyuncu nikah fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Dostlarına teşekkür eden Demet Evgar aile arasında gerçekleşen nikah töreninde giydiği gelinliğin annesinin olduğunu açıkladı.

Demet Evgar nikahında annesinin gelinliğini giydi

Demet Evgar'ın gelinliğinin altına giydiği sarı süet botlar da dikkatlerden kaçmadı.

Demet Evgar nikahında annesinin gelinliğini giydi

DÜĞÜN YAZA

Demet Evgar'ın Emirgan'daki evinde gerçekleşen nikahı Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıydı.

“Evet” dedikleri sırada espri dolu anların yaşandığı törende Demet Evgar’ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Levent Babataş’ın nikah şahitliğini ise çiftin yakın arkadaşları Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak üstlendi.

Haberin Devamı

Pandemi nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından çiftin düğünü dostlarının da katılımı ile yaz aylarında gerçekleşecek.

Gözden Kaçmasın

Demet Evgardan güzel haber: Bebek bekliyorDemet Evgar'dan güzel haber: Bebek bekliyorHaberi görüntüle

DEMET'İ YALNIZ BIRAKMADI

Demet Evgar - Levent Babataş çiftinin nikahına katılanlar arasında oyuncu Gülcan Arslan da vardı. Arslan, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı. 

Demet Evgar nikahında annesinin gelinliğini giydi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Demet Evgar#Levent Babataş#Nikah

BAKMADAN GEÇME!

İki kıta 6. kez bağlandı Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

İki kıta 6. kez bağlandı! Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...

Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor! 'Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...'

#Deprem
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

İki kıta 6. kez bağlandı Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

İki kıta 6. kez bağlandı! Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...

Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor! 'Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...'

#Deprem
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna