Demet Evgar ile Gülcan Arslan'dan iskele dansı

Demet Evgar ve sevgilisi Levent Babataş’ın Fethiye’deki bir kamp alanındaki tatillerine oyuncu Gülcan Arslan’ın yanı sıra Uraz Kaygılaroğlu ve Kaan Yıldırım da dahil oldu.

Demet Evgar, kamp alanındaki gözlerden uzak bir hamakta yattıktan sonra plaja inip kısa süreli gezinti yaptı.

Bir ara müziğin ritmine kendini kaptıran Demet Evgar ve Gülcan Arslan, iskelede dans etti.

Özellikle Arslan’ın akrobatik hareketleri dikkat çekti. İki arkadaş, denize girmeden önce eğlenceli anlar yaşadı.





Yeni sevgililer Uraz Kaygılaroğlu ve Gülcan Arslan, iskelede dinlenirken romantik anlar yaşadı.

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