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Ali KESER
Haber Giriş: 23.06.2021 - 08:09 | Son Güncelleme:

Demet Evgar ile Gülcan Arslan'dan iskele dansı

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Demet Evgar ile Gülcan Arslan'dan iskele dansı

Oyuncu arkadaşlar Demet Evgar ve Gülcan Arslan, Fethiye tatilinde eğlenceli anlar yaşadı. İkili, plajda bol bol dans etti.

Demet Evgar ve sevgilisi Levent Babataş’ın Fethiye’deki bir kamp alanındaki tatillerine oyuncu Gülcan Arslan’ın yanı sıra Uraz Kaygılaroğlu ve Kaan Yıldırım da dahil oldu.

Sürpriz aşk Uraz Kaygılaroğlu ile Gülcan Arslanın romantik anları
Sürpriz aşk! Uraz Kaygılaroğlu ile Gülcan Arslan'ın romantik anları

Demet Evgar ile Gülcan Arslandan iskele dansı

Demet Evgar, kamp alanındaki gözlerden uzak bir hamakta yattıktan sonra plaja inip kısa süreli gezinti yaptı.

Demet Evgar ile Gülcan Arslandan iskele dansı

Bir ara müziğin ritmine kendini kaptıran Demet Evgar ve Gülcan Arslan, iskelede dans etti.

Demet Evgar ile Gülcan Arslandan iskele dansı

Özellikle Arslan’ın akrobatik hareketleri dikkat çekti. İki arkadaş, denize girmeden önce eğlenceli anlar yaşadı. 

Demet Evgar ile Gülcan Arslandan iskele dansı


Yeni sevgililer Uraz Kaygılaroğlu ve Gülcan Arslan, iskelede dinlenirken romantik anlar yaşadı.

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