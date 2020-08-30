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Haber Giriş: 30.08.2020 - 22:19 | Son Güncelleme:

Demet Akbağ'dan duygulandıran Zafer Çika paylaşımı

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Demet Akbağ'dan duygulandıran Zafer Çika paylaşımı
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Usta oyuncu Demet Akbağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçtiğimiz sene trafik kazasında hayatını kaybeden eşi Zafer Çika'yı andı. Akbağ'ın paylaşımı sevenlerini duygulandırdı.

Eşi ile birlikte çekilen eski bir karesini yayınlayan Demet Akbağ, paylaşımına, "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız, bizim ailenin de özel günüdür aynı zamanda. Zafer'im ve kardeşim Kemal'in de doğum günü olması sebebiyle" notunu düştü.

 Demet Akbağ, geçtiğimiz aylarda 20 yıllık hayat arkadaşını Nazım Hikmet'in dizelerini paylaşarak anmış ve "Kaldı işte; çayımız bardakta, çocukluğumuz sokaklarda, mutluluğumuz kursağımızda, sevdiklerimiz uzakta, gülüşlerimiz fotoğraflarda..." demişti.
Zafer Çika, 13 Mart 2019 tarihinde İzmir'in Narlıdere ilçesinde, içinde bulunduğu kamyonetin şarampole yuvarlanmasıyla hayatını kaybetmişti.

Hakkım helal olsun
Hakkım helal olsun

 

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