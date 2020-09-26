Demet Akbağ sporda!

Bebek’te sabah yürüyüşüne çıkan usta oyuncu, akşam saatlerinde ise iş görüşmesi için Nişantaşı’na geçti. Grey adlı mekandan çıkarken muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Akbağ, “TV ve dijitalle ilgili görüşmeler yaptık” dedi. Ünlü oyuncu, genç kalmanın formülünü ise şöyle anlattı: “Yıllardır sporumu yaparım. Bir avantajım var, şekerle aram iyi değil. Tatlı sevmem. Şekerin bir zehir olduğu söyleniyor. Birazcık da aileden genetik miras sanırım. Geceleri yemek yiyip yatmam.”





