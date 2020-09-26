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Haber Giriş: 26.09.2020 - 09:47 | Son Güncelleme:

Demet Akbağ sporda!

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Demet Akbağ sporda!
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Demet Akbağ, geçen gün önce Bebek’te ardından Nişantaşı’nda görüntülendi.

Bebek’te sabah yürüyüşüne çıkan usta oyuncu, akşam saatlerinde ise iş görüşmesi için Nişantaşı’na geçti. Grey adlı mekandan çıkarken muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Akbağ, “TV ve dijitalle ilgili görüşmeler yaptık” dedi. Ünlü oyuncu, genç kalmanın formülünü ise şöyle anlattı: “Yıllardır sporumu yaparım. Bir avantajım var, şekerle aram iyi değil. Tatlı sevmem. Şekerin bir zehir olduğu söyleniyor. Birazcık da aileden genetik miras sanırım. Geceleri yemek yiyip yatmam.”

Demet Akbağ sporda


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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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