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Haber Giriş: 28.06.2021 - 08:07 | Son Güncelleme:

Demet Akbağ sezonu Alaçatı’da açtı!

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Demet Akbağ sezonu Alaçatı’da açtı!

Demet Akbağ, rol aldığı dizinin final yapmasıyla Alaçatı’daki yazlığına gitti. Usta oyuncu önceki gün deniz ve güneşin keyfini çıkardı.

Usta oyuncu Demet Akbağ, yaz sezonunu her yıl olduğu gibi yine Alaçatı’da açtı. Akbağ, rol aldığı “Akrep” dizisinin final yapmasından hemen sonra dinlenmek için Alaçatı’daki yazlık evini tercih etti.

Demet Akbağ sezonu Alaçatı’da açtı


Ünlü oyuncu önceki gün arkadaşlarıyla denize girerken objektiflere yansıdı. Gün boyu yüzen Akbağ, suyun içinde arkadaşlarıyla da sohbet etti.

Demet Akbağ sezonu Alaçatı’da açtı

Ünlü oyuncunun fit hali dikkatlerden kaçmadı.

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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