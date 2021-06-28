Demet Akbağ sezonu Alaçatı’da açtı!

Usta oyuncu Demet Akbağ, yaz sezonunu her yıl olduğu gibi yine Alaçatı’da açtı. Akbağ, rol aldığı “Akrep” dizisinin final yapmasından hemen sonra dinlenmek için Alaçatı’daki yazlık evini tercih etti.





Ünlü oyuncu önceki gün arkadaşlarıyla denize girerken objektiflere yansıdı. Gün boyu yüzen Akbağ, suyun içinde arkadaşlarıyla da sohbet etti.

Ünlü oyuncunun fit hali dikkatlerden kaçmadı.

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