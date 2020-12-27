Demet Akbağ rol aldığı '9 Kere Leyla' filmine sahip çıktı! Severek oynadım...
Hem sinema yazarları hem de izleyicilerden olumsuz eleştiriler alan “9 Kere Leyla”ya başrol oyuncusu Demet Akbağ sahip çıktı: “Her film beğenilecek diye bir şey yok. Ben severek oynadım.”
BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI
Başrollerini Demet Akbağ, Haluk Bilginer ve Elçin Sangu’nun paylaştığı, yönetmen koltuğunda ise Ezel Akay’ın oturduğu “9 Kere Leyla” dev kadrosuna rağmen beklentileri karşılamamış, hem sinema yazarları hem de izleyiciler tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. “9 Kere Leyla”ya Demet Akbağ sahip çıktı.
SEVEREK OYNADIM
Geçen cuma Nişantaşı’nda görüntülenen Demet Akbağ, filme yönelik olumsuz eleştiriler hatırlatılınca şöyle konuştu: “Ben yaptığım her işin arkasındayım. Bugüne kadar hiçbir işimden pişmanlık duymadım, bu filmden de pişman değilim. Her film ya da dizi beğenilecek diye bir şey yok. Ben bu filmde severek oynadım.”
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