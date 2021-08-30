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Demet Akbağ: Benim çifte bayramım. Sonsuza kadar
Ünlü oyuncu Demet Akbağ, 2.5 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden eşi Zafer Çika'nın doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı.
Demet Akbağ, İzmir'de geçirdiği trafik kazasında kaldırıldığı hastanede 13 Mart 2019 tarihinde hayatını kaybeden eşi Zafer Çika'nın doğum gününü kutladı.
Akbağ, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda dünyaya gelen Çika'yla fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp altına
"Benim çifte bayramım. Sonsuza kadar" notunu düştü.