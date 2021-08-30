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Haber Giriş: 30.08.2021 - 15:03 | Son Güncelleme:

Demet Akbağ: Benim çifte bayramım. Sonsuza kadar

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Demet Akbağ: Benim çifte bayramım. Sonsuza kadar

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, 2.5 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden eşi Zafer Çika'nın doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı.

Demet Akbağ, İzmir'de geçirdiği trafik kazasında kaldırıldığı hastanede 13 Mart 2019 tarihinde hayatını kaybeden eşi Zafer Çika'nın doğum gününü kutladı. 
Akbağ, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda dünyaya gelen Çika'yla fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp altına

"Benim çifte bayramım. Sonsuza kadar" notunu düştü.

Demet Akbağ: Benim çifte bayramım. Sonsuza kadar

Hakkım helal olsun Zafer
"Hakkım helal olsun Zafer"

 

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