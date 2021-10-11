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Demet Akalın'ın sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı... Yanıt gecikmedi!

#Demet Akalın#Gülben Ergen#Antalya
Demet Akalının sözleri Gülben Ergeni kızdırdı... Yanıt gecikmedi

Antalya'daki orman yangınında evi yanan Fatma Teyze'ye yardım eli uzatan Demet Akalın, kendini hayır işlerine adadı.

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Önceki akşam Muğla'da konser veren Demet Akalın, yeni hedefinin bir köye okul yaptırmak olduğunu açıkladı.

Akalın, konuşmasında Gülben Ergen'i hedef aldı.

Ünlü şarkıcı "Antalya'da bir teyzemize ev yapmıştım. Şimdi de bir köy okulu yaptırıyorum. Ama Gülben gibi milletten para toplayarak değil, kendi paramla yaptırıyorum” dedi.

ŞAKA YAPTIM!

Demet Akalın'ın sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı.

Kendisi hakkında yapılan habere 'Herhalde şaka' yorumunu yapan Demet Akalın'a Gülben Ergen'den yanıt gecikmedi:

"Şaka iki kişinin aynı anda gülmesi gereken bir durum değil mi? Derneğimizi, benim yıllardır emeğimi en iyi bilenlerdensin sen."

Demet Akalının sözleri Gülben Ergeni kızdırdı... Yanıt gecikmedi

Demet Akalın müjdeyi verdi: Bir ev daha yaptıracağım

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#Demet Akalın#Gülben Ergen#Antalya