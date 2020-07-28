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Haber Giriş: 28.07.2020 - 14:48,Son Güncelleme:

Demet Akalın'ı dolandırdılar!

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Demet Akalın'ı dolandırdılar!
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Şarkıcı Demet Akalın, kredi kartı üzerinden dolandırıldığını duyurdu. Uzun süredir internet üzerinden alışveriş yapmadığı kredi kartından oyun konsolu alındığını söyleyen şarkıcı, yapılan harcamanın da yurtdışından olduğunu açıkladı.

Demet Akalın, Twitter hesabından kredi kartının haberi olmadan kullanıldığına dair bir paylaşımda bulundu.

Akalın, "Sabah sabah kredi kart dolandırıcılığı! Vallahi dikkat edin bak benimkini bir de dolar üstünden çekmişler! Sabah sabah rüyanızda mı gördünüz kardeşim beni?" dedi.

Ardından aylardır alışveriş yapmadığı kredi kartından oyun konsolu alındığını söyleyen şarkıcı, yapılan harcamanın da yurtdışından olduğunu dile getirdi.

 

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