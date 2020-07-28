Demet Akalın'ı dolandırdılar!

Demet Akalın, Twitter hesabından kredi kartının haberi olmadan kullanıldığına dair bir paylaşımda bulundu.

Akalın, "Sabah sabah kredi kart dolandırıcılığı! Vallahi dikkat edin bak benimkini bir de dolar üstünden çekmişler! Sabah sabah rüyanızda mı gördünüz kardeşim beni?" dedi.

Ardından aylardır alışveriş yapmadığı kredi kartından oyun konsolu alındığını söyleyen şarkıcı, yapılan harcamanın da yurtdışından olduğunu dile getirdi.

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