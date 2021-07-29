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Haber Giriş: 29.07.2021 - 14:40 | Son Güncelleme:

Demet Akalın'dan Tüdanya'ya yardım

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Demet Akalın'dan Tüdanya'ya yardım

Gırtlak kanseri olan ve sesini kaybeden Tüdanya'ya ilk destek ünlü popçu Demet Akalın'dan geldi.

Demet Akalın, Tüdanya'nın şarkıları ile büyüdüğünü ve ona maddi ve manevi olarak destek olmak istediğini söylemişti.

Tüdanya'ya ulaşan Demet Akalın'ın, usta sanatçıya maddi olarak yardımda bulunduğu öğrenildi.

Tüdanya'dan Demet Akalın'a Şarkılı Teşekkür!
Konu ile ilgili açıklama yapan Onur Akay, "Az önce hem Demet Akalın'la hem de ortak arkadaşımız Zühre Gülşen aracılığı ile Tüdanya ile konuştum. Güzel yürekli Demet Akalın Tüdanya'ya maddi olarak yardım etti ve manevi olarak da onu çok mutlu etti. Tüdanya ise maddi yardımı, Demet'e en güzel bestelerinden birini vererek kabul etti. İnşallah arabesk okumak isteyen yorumcularımız da Tüdanya'nın bestelerinden albümlerini alırlar ve sanatçılarımız ona özel bir gece düzenler." dedi.

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Tüdanya gırtlak kanseri oldu, sesini kaybetti
Tüdanya gırtlak kanseri oldu, sesini kaybetti!

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