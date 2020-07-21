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Haber Giriş: 21.07.2020 - 14:21,Son Güncelleme:

Demet Akalın'dan tepki çeken Pınar Gültekin paylaşımı

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Demet Akalın'dan tepki çeken Pınar Gültekin paylaşımı
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Haluk Levent'in ardından tartışma yaratan bir paylaşım da Demet Akalın'dan geldi.

Haluk Leventin, Pınar Gültekin eski sevgisi tarafından öldürülmesinin ardından kadınlara verdiği tavsiye tepki çekti
Haluk Levent'in, Pınar Gültekin eski sevgisi tarafından öldürülmesinin ardından kadınlara verdiği tavsiye tepki çekti

Akalın, Twitter sayfasına "O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile? Beton dökmek ne ya" notunu düştü.

Takipçileri Akalın'a tepki gösterdi.

Demet Akalın, kendisine yazılan 'Nasıl sığdırmış? Soruya bakar mısın? Şaka gibi.', 'Kadının öldürülmesi değil de üzerine beton dökülmesi mi tek sorun. Bu tweet'i atarken utanmadınız mı hiç ?', 'Sence kısa olan bir kız mı sığdırılmayı hak ediyor?' yorumlarının ardından açıklama yaptı:

"İfadesinde kıskançlık krizine girdim diyor! Ulan hangi kriz hangi delilik betonu aklına getirir! Ona istinaden yazıyorum!"

Demet Akalından tepki çeken Pınar Gültekin paylaşımı

 

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