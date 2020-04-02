Demet Akalın'dan Serdar Ortaç'ın sözlerine sert yanıt: Kumarda giden evler,villalar zamanında virüs yoktu...

Ortaç, sayfasında "Şimdi daha çok ayakkabın olsa, daha çok çantan, binlerce ceketin, harcayamayacak kadar paran... Nereye gideceksin? Nerede giyeceksin? Artık sen de herkes gibisin" notunu paylaştı.

Bu mesaja Demet Akalın'dan yanıt gecikmedi.

Akalın "Kim bir virüs çıkacağını bilebilirdi? Ne saçma bu konuşmalar! Yok evleri, yok büyük çanta! Herkes bütçesine göre ev alır ortada! Ama olur mu şimdi tam zamanı demagoji yapmanın... Kumarda giden evler,villalar zamanında virüs yoktu... Boş yapmayın" dedi.