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Haber Giriş: 17.06.2020 - 14:52,Son Güncelleme:

Demet Akalın'dan restoran açıklaması

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Demet Akalın'dan restoran açıklaması
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"Boğaz'da lüks restoran aştı" haberleriyle gündemde olan şarkıcı Demet Akalın, eski eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Ailesi ile birlikte alışverişe çıkan Demet Akalın'ın kendisi, eski eşi ve kızının maske kuralına uyması dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü şarkıcı, son dönemde hakkında çıkan "Boğaz'da lüks restoran açtı" haberlerine açıklık getirdi.

Demet Akalın, "O restoran benim değil arkadaşlar. Okan'ın ailesine ait" dedi. Okan Kurt ise "Restoranı kız kardeşim açtı. Orası Dilan Kurt'a ait" açıklamasında bulundu.

Demet Akalından restoran açıklaması


 

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