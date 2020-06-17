Demet Akalın'dan restoran açıklaması

Ailesi ile birlikte alışverişe çıkan Demet Akalın'ın kendisi, eski eşi ve kızının maske kuralına uyması dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü şarkıcı, son dönemde hakkında çıkan "Boğaz'da lüks restoran açtı" haberlerine açıklık getirdi.

Demet Akalın, "O restoran benim değil arkadaşlar. Okan'ın ailesine ait" dedi. Okan Kurt ise "Restoranı kız kardeşim açtı. Orası Dilan Kurt'a ait" açıklamasında bulundu.





