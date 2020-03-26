Demet Akalın'dan rekor!

Şarkıcı Demet Akalın, dün akşam Instagram hesabından canlı yayın yaparak mini bir konser verdi.

Akalın, evinde verdiği konserde çok sayıda şarkı seslendirdi. Birkaç saat takipçilerine keyifli anlar yaşatan Akalın’ın bu Instagram konserini, 359 bin 877 kişi izledi.





