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Haber Giriş: 26.03.2020 - 13:46,Son Güncelleme:/

Demet Akalın'dan rekor!

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Corona virüs salgını nedeniyle evden konser verme akımına şarkıcı Demet Akalın da katıldı. Demet Akalın, Sıla ve Yalın’ın rekorunu elinden aldı.

Şarkıcı Demet Akalın, dün akşam Instagram hesabından canlı yayın yaparak mini bir konser verdi.

Akalın, evinde verdiği konserde çok sayıda şarkı seslendirdi. Birkaç saat takipçilerine keyifli anlar yaşatan Akalın’ın bu Instagram konserini, 359 bin 877 kişi izledi.

Demet Akalından rekor


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