Demet Akalın'dan o soruya cevap yok!

Pandemi sürecinde maddi sıkıntılar çektiğini dile getiren ünlü şarkıcıya, Okan Bayülgen’in “İşler bitti, mahvolduk. Devlet bize sahip çıksın söylemlerini çok çirkin buluyorum. Bu dönemde çalışamayan birçok meslek grubunu, hizmet sektörünü ne yapacağız? Ağlanacak bir şey yok” sözleri hatırlatıldı. Bayülgen’e yanıt vermek istemeyen Akalın, “Off, cevap yok” dedikten sonra oradan ayrıldı.



Aslı-Deha Bilimlier



Demir - Özlem Yıldız