Demet Akalın'dan Hadise sorularına yanıt: Kıza dokunmayın günah!

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Demet Akalın, geçmişte “Onun kocası yok, yazık” diyerek laf attığı Hadise ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Hadise’nin Mehmet Dinçerler ile mutlu bir ilişkiye yelken açtığını hatırlatan şarkıcı, “Hadise’ye dokunmayın, günah! Kız şimdi mutlu” dedi.



Akalın dün de kendi ilişkisini kutladı. Okan Kurt’la beraberliğinin 10’uncu yıldönümü nedeniyle sosyal medyada romantik paylaşımlar yapan şarkıcı, “Sevgilim, her şeyim, can yoldaşım” dediği Kurt’la fotoğraflarını yayınladı.





Elindeki paketi koymak için aracının bagajını açan Demet Akalın, o sırada objektife yansıyan poşet içinde birbirine girmiş kıyafetler için “Bunlar benim değil, dansçıların” diye açıklama yaptı.