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Haber Giriş: 10.04.2021 - 13:14 | Son Güncelleme:

Demet Akalın'dan Cem Yılmaz'ın sözlerine cevap: Ondan daha merhametli olduğum kesin

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Demet Akalın'dan Cem Yılmaz'ın sözlerine cevap: Ondan daha merhametli olduğum kesin

Komedyen Cem Yılmaz, stand-up gösterilerine kaldığı yerden devam etti. Önceki gün Zorlu PSM’de gerçekleşen gösterisinde, şarkıcı Demet Akalın’la ilgili yaptığı espri dikkat çekti. Demet Akalın'dan Cem Yılmaz'ın sözlerine cevap geldi.

Cem Yılmaz, kızı Hira’nın TikTok üzerinden 7 bin TL kredi kartından ödeme yapması üzerine sitem eden Demet Akalın’ı diline doladı.

Usta komedyen, “Demet Akalın’ın kızı Hira 7-8 bin kaybetmiş. Benim oğlum 2-3 sene önce 6 bin TL kaybetti Allah’tan. En azından biraz daha zeki, az kaybettirmiş” sözleri herkesi gülümsetti.

Yılmaz'ın esprisine Demet Akalın'dan cevap geldi. Bir takipçisinin 'Demet'e bir gol daha' paylaşımına ünlü şarkıcı sessiz kalmadı.

Parayı geri aldığını belirten Akalın, 'Yalnız ben parayı, geri alıp çoktan Doğuya oyuncak olarak gönderdim. Ondan daha zengin değilim ama daha merhametli olduğum kesin! Kızımsa saf! Onun oğlu bilerek almış, Hira gül göndermiş arada fark var! Allah tüm çocuklara ana-baba parasını güzel yemeyi nasip etsin’ ifadelerini kullandı.

Demet Akalından Cem Yılmazın sözlerine cevap: Ondan daha merhametli olduğum kesin

Demet Akalın isyan etti: 'Soyguncular' hesabımdan 7 bin TL çektiler! Özgür Balakar: Sakinleş derdimiz para olsunDemet Akalın’ın kızı Hira, TikTok fenomeni ‘Uzunmakarna’ adıyla bilinen Özgür Balakar'ın canlı yayınına annesinin kredi kartından tam 7 bin TL gönderdi. Durumu anlayan Akalın, Özgür Balakar'ı dolandırıcılıkla suçladı. Demet Akalın'a cevap veren Balakar, 'Merak etme Demet Abla derdimiz para olsun geri göndeririz” dedi.
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