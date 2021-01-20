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Magazin
Haber Giriş: 20.01.2021 - 18:22 | Son Güncelleme:

Bir kez olsun kahveye bile çağırmadılar

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Bir kez olsun kahveye bile çağırmadılar
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Demet Akalın'dan Caner Erkin-Şükran Ovalı çiftine sitem dolu sözler sözler.

Ünlü şarkıcı "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programında uzun yıllardır yan komşusu olan Caner Erkin-Şükran Ovalı çiftine sitem etti.
 Akalın, “ Yıllardır yan komşum olmalarına rağmen bugüne kadar beni bir kez olsun kahveye bile çağırmadılar. Sadece nasılsın, günaydın, iyi akşamlar, iyi yıllar. Ama başka bir komşum var, köpeklerim gidiyor hemen getiriyor, mantılar, çikolatalar ” dedi.

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İşte Caner Erkin ve Şükran Ovalının yeni evi
İşte Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın yeni evi

 

 

 

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