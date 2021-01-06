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Demet Akalın'dan annesine jest!
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yaptığı pahalı harcamalarına bir yenisini ekledi. Kızı Hira ve kendisi için zaman zaman yaptığı lüks harcamalarla gündem olan Demet Akalın, bu kez ailesi için kesenin ağzını açtı.
Akalın, annesi Şenay Akalın'a bir araba hediye etti. Ünlü popçu, annesine aldığı hediyeyi sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı.
Ünlü şarkıcı, Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı kareye, "Annem güle güle gez" notunu düştü. Akalın'ın bu paylaşımı sosyal medyada yankı uyandırdı.
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