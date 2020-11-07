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Haber Giriş: 07.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Demet Akalın'dan 5 bin liraya Beyonce stili

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Demet Akalın'dan 5 bin liraya Beyonce stili
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Demet Akalın önceki gün yakın arkadaşı Esra Balamir’le İstinye Park’taydı.

Demet Akalın ve Esra Balamir önce baş başa öğle yemeği yedi, ardından mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Giyim tarzı ve marka tutkusuyla adından sıkça söz ettiren Akalın bu kez, dünyaca ünlü yıldız Beyonce’nin Adidas’la işbirliği yaparak hazırladığı “Ivy Park” adlı koleksiyondan seçtiği parçalarla objektife yansıdı. Şarkıcının üzerindeki ceketin fiyatı 1800 lira. Pantolonu 920, çantası 830, ayakkabısı ise 1550 liraya satılıyor.

Demet Akalından 5 bin liraya Beyonce stili


 

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