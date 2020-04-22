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Haber Giriş: 22.04.2020 - 17:29,Son Güncelleme:

Demet Akalın'a eşinden doğum günü sürprizi!

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Demet Akalın yeni yaşını evinde kutladı. Korona virüs salgını sonrası eve kapanan Demet Akalın yeni yaşını sevdikleriyle kutladı.

Okan Kurt, hayat arkadaşı Demet Akalın'a doğum günü sürprizi yaptı.Başta Özlem Yıldız olmak üzere komşularının katıldığı partide duygusal anlar yaşandı.

Akalın doğum gününden bu fotoğrafları paylaşıp altına şunları yazdı; En güzel, en sürprizli, en yasaklı hiç unutulmayacak doğum günüm. Sarılıp ağlamak istediğim tek doğum günü olarak kalacak sanırım. İyi ki varsınız iyi günde kötü günde!

Demet Akalına eşinden doğum günü sürprizi
SOSYAL MESAFEYİ KORUDULAR

Partiye katılanlar, sosyal mesafe kuralını harfiyen uyguladı. Birbirlerinden uzakta eğlenen davetliler kameralara böyle yansıdı.

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