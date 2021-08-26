Demet Akalın yangınlarda evini kaybeden Fatma Öksüzoğlu'na verdiği sözü tuttu!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Manavgat'taki orman yangında evini kaybeden Fatma Öksüzoğlu'nu evini yaptıracağını söylemişti.

Akdeniz ve Ege'de devam eden yangınlardan birçok insana yardım eden şarkıcı, Fatma Öksüzoğlu'nun evinin bittiğini söyledi.

"ÇOK GÜZEL OLDU"

Twitter'dan evin son halini paylaşan Akalın, "Haftaya Fatma Teyze'min evini ful teslim ediyoruz. Çok güzel oldu be" diye yazdı.

Akalın, o dönem yaşananlardan çok etkilenmiş, yardım derneği kuracağını açıklamıştı.

EŞYALAR DA HAZIR!

Fatma Özksüzoğlu'na verdiği sözü tutan Demet Akalın, eşyaların da hazır olduğunu söyledi. Cihan Şensözlü ve Nur Tuğba Namlı’nın eşya yardımı yapmak için gönüllü olduğunu belirten Akalın 'Ev benden içini döşemek size nasip olsun istediğiniz için...' mesajını paylaştı.

Türkiye'yi saran yangınlarda binlerce vatandaş etkilenmiş Fatma Öksüzoğlu'nun bu fotoğrafı sosyal medya gündem olmuştu.

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