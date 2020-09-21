Demet Akalın ve Okan Kurt'un kızı Hira okula başladı

"Kendim sigortalı ve maaşlı öğretmen tutmak zorunda kaldım" açıklamasıyla çok konuşulan Demet Akalın birinci sınıfa başlayan kızları Hira’yı okulun ilk gününde yalnız bırakmadı. Okulda maskeli çekilen aile fotoğraflarını Instagram hesabına yükleyen ünlü şarkıcı o karenin altına şu notu düştü: “Allah tüm çocuklarımızı korusun. Bu yıl da böyle olsun.”





