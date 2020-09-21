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Haber Giriş: 21.09.2020 - 17:44 | Son Güncelleme:

Demet Akalın ve Okan Kurt'un kızı Hira okula başladı

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Demet Akalın ve Okan Kurt'un kızı Hira okula başladı
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Milli Eğitim Bakanlığı’nca, okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1’inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı. Okul heyecanı yaşayan minikler arasında ünlü isimlerin çocukları da vardı.

"Kendim sigortalı ve maaşlı öğretmen tutmak zorunda kaldım" açıklamasıyla çok konuşulan Demet Akalın  birinci sınıfa başlayan kızları Hira’yı okulun ilk gününde yalnız bırakmadı. Okulda maskeli çekilen aile fotoğraflarını Instagram hesabına yükleyen ünlü şarkıcı o karenin altına şu notu düştü: “Allah tüm çocuklarımızı korusun. Bu yıl da böyle olsun.”

Demet Akalın ve Okan Kurtun kızı Hira okula başladı


 

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Demet Akalın: Hira’ya özel öğretmen tuttum
Demet Akalın: Hira’ya özel öğretmen tuttum
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