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Demet Akalın ve Okan Kurt'un kızı Hira okula başladı
Milli Eğitim Bakanlığı’nca, okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1’inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı. Okul heyecanı yaşayan minikler arasında ünlü isimlerin çocukları da vardı.
"Kendim sigortalı ve maaşlı öğretmen tutmak zorunda kaldım" açıklamasıyla çok konuşulan Demet Akalın birinci sınıfa başlayan kızları Hira’yı okulun ilk gününde yalnız bırakmadı. Okulda maskeli çekilen aile fotoğraflarını Instagram hesabına yükleyen ünlü şarkıcı o karenin altına şu notu düştü: “Allah tüm çocuklarımızı korusun. Bu yıl da böyle olsun.”
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