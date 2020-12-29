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Haber Giriş: 29.12.2020 - 14:22 | Son Güncelleme:

Demet Akalın ve kızı Hira'yı görenler dönüp bir daha baktı!

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Demet Akalın ve kızı Hira'yı görenler dönüp bir daha baktı!
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Demet Akalın, kızı Hira ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.

Kızı Hira ile birlikte 2020 yılının son günlerinde alışverişe çıkan şarkıcı, bir süre mağazaları dolaşıp yeni yıl öncesi alışveriş yaptı.

Akalın'ın önümüzdeki şubat ayında 7 yaşına girecek kızı Hira'yı bebek arabasında taşıması dikkat çekti. Meraklı bakışlara aldırış etmeyen Akalın alışverişini tamamladı.

Demet Akalın ve kızı Hirayı görenler dönüp bir daha baktı

Anne-kızın büyük ilgi gören fotoğrafları sosyal medyada olay oldu.  Kısa sürede en çok konuşulan konular arasına giren fotoğraflara 'yedi yaş için bebek arabası fazla olmamış mı Demet Hanım' yorumları yapıldı. 
Demet Akalın ve kızı Hirayı görenler dönüp bir daha baktı


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