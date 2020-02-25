Haber Giriş: 25.02.2020 - 13:10,
Demet Akalın: Okan ile ayrı odalarda yatıyoruz
'Ala' şarkısıyla gündemde olan Deniz Seki, Demet Akalın, Işın Karaca ve Cansu Kurtçu Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Demet Akalın, canlı yayındaki samimi açıklamaları ile dikkat çekti.
İşte Demet Akalın'ın şaşırtan açıklaması:
-Ben bir daha evlenmem. Siz benden ne istiyorsunuz? 13 aydır yalnız yatıyorum. Odalarımız ayrı. İlişki ile alakalı değil, çocuk ile alakalı bir durum
-Hira'ya sabah ben bakıyorum, gece Okan'a bırakıyorum. Hira çok deli yatıyor. Büyük bir yatak yaptırdık. Üst katta babasıyla uyuyor...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle