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Haber Giriş: 14.09.2021 - 14:53 | Son Güncelleme:

Demet Akalın o anları anlattı: Böyle mi evlilik teklif ediyorsun!

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Demet Akalın, sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programında eşi Okan Kurt'un kendisine nasıl evlilik teklif ettiğini anlattı.

Demet Akalın, gelinlere sorduğu bir soru sonrası Okan Kurt'un kendisine yaptığı evlilik teklifinin ayrıntılarını anlattı:

Bir kez Okan ile ayrıldık, bir gece ayrı kaldık.. Ben hemen kendimi dışarı attım...En az 5 dükkan gezmişimdir.  Sabaha karşı eve geldim, yattım uyudum. Gezmişim sabaha kadar, müzikten başım çatlıyor.  Bir baktım bu sabah kapıya geldi. Kapıyı yarım açtım " Ne var be " dedim. Okan " Açsana kapıyı bir şey söyleyeceğim" dedi. Ben de " Dışarıdan söyle" deyince " İlk kez duyacağın bir şey" dedi. Aldım içeri koltuğun ucuna oturttum. Elde ne çiçek ne de yüzük; bana bakıp " Evlenelim mi?" dedi. "Böyle mi teklif ediyorsun" dedim. Neyse bu işe gitti.. Yol 45 dakika sürüyor. Ben o sıra gelinlik baktım, mekan ayarladım... Sosyal medyaya da şunu yazdım: Cuma cuma evlilik teklifi almak ne bileyim ben...

Demet Akalın o anları anlattı: Böyle mi evlilik teklif ediyorsun

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