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Magazin
Haber Giriş: 06.09.2021 - 07:40 | Son Güncelleme:

Demet Akalın müjdeyi verdi: Bir ev daha yaptıracağım!

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Demet Akalın müjdeyi verdi: Bir ev daha yaptıracağım!

Demet Akalın, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Kızı Hira’yla birlikte baş başa yemek yiyen Akalın, “Okullar başlamadan önce kızımla beraber bir yemeğe çıkmak istedim” dedi.

Ünlü şarkıcı, Manavgat’ta çıkan yangında evi yanan bir vatandaşa ev yaptırması üzerine sosyal medyada çıkan “reklam yapıyor” eleştirilerine ise şöyle yanıt verdi: “Herkes istediği kadar konuşabilir. Onlar konuştukça yenisi eklenecek yaptıklarıma. Manavgat'ta bir ev daha yaptıracağım. Onlar yolunda, ben yolumda devam edeceğim.”

Hayata yeniden başlayan çocuklar gibiyiz
"Hayata yeniden başlayan çocuklar gibiyiz"

EV YAPTIRMIŞTI

Ünlü şarkıcı Demet AkalınManavgat'taki orman yangında evini kaybeden Fatma Öksüzoğlu'nu evini yaptıracağını söylemişti.

Akdeniz ve Ege'de devam eden yangınlardan birçok insana yardım eden şarkıcı, Fatma Öksüzoğlu'nun evinin bittiğini söyledi.

"ÇOK GÜZEL OLDU"

Twitter'dan evin son halini paylaşan Akalın, "Haftaya Fatma Teyze'min evini ful teslim ediyoruz. Çok güzel oldu be" diye yazdı.
Akalın, o dönem yaşananlardan çok etkilenmiş, yardım derneği kuracağını açıklamıştı.

 

 

 

EŞYALAR DA HAZIR!

Fatma Özksüzoğlu'na verdiği sözü tutan Demet Akalın, eşyaların da hazır olduğunu söyledi. Cihan Şensözlü ve Nur Tuğba Namlı’nın eşya yardımı yapmak için gönüllü olduğunu belirten Akalın 'Ev benden içini döşemek size nasip olsun istediğiniz için...' mesajını paylaştı.

 

Türkiye'yi saran yangınlarda binlerce vatandaş etkilenmiş Fatma Öksüzoğlu'nun bu fotoğrafı sosyal medya gündem olmuştu.

En lezzetli yemek tarifleri burada

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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