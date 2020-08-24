Demet Akalın kızını okula gönderecek mi?

Serafina adlı mekanda ailesiyle yemek yiyen ünlü şarkıcı çıkışta soruları yanıtladı. Muhabirler Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz’un kızı Ayşe’yi pandemi nedeniyle okula göndermek istemediğini hatırlatınca Akalın “Okula göndermemek olmaz, eğitim mecburi. Bizim sitede devlet okulu olsa, ben Hira’yı devlet okuluna yollayacağım” diye konuştu.





