Demet Akalın kızına aldığı hediyeye servet ödedi!

Muhabirlerin "Nasılsınız Demet Hanım" sorusunu "Hiç iyi değilim" diyerek yanıtlandıran Demet Akalın, elindeki oyuncağı göstererek "Ne kadar verdiğimi bilsen neden iyi olmadığımı anlarsın" diyerek kahkaha attı.

Ünlü şarkıcı, "Şaka bir yana, iyiyim. Daha iyi günlerimiz olsun inşallah" dedi. Akalın'ın kızına aldığı oyuncağın fiyatının 3 bin TL olduğu öğrenildi.

"BARIŞTIK TABİİ Kİ"



Geçtiğimiz hafta yaşanan küslüğün ardından bu hafta sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ve Akalın'a zeytin dalı uzatan Deniz Seki ile barışıp barışmadığı sorulan popçu, "Evet sağ olsun paylaşmış, barıştık tabii ki" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın, muhabirlerin "Programınıza gelecek mi peki? sorusuna, "Tabi ki neden gelmesin?" şeklinde cevap vererek aracına bindi.