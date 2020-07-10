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Haber Giriş: 10.07.2020 - 08:27,Son Güncelleme:

Demet Akalın: Kızıma laf etmeyeceksin!

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Demet Akalın: Kızıma laf etmeyeceksin!
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Çeşme tatiline devam eden Demet Akalın önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Alişan’la bir sabah programı sunmaya hazırlanan şarkıcı, “Çok heyecanlıyım dedi.

Akalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medyaya bazı kısıtlamalar getirileceğini açıklamasının ardından başlatılan “Sosyal medyama dokunma” kampanyası için “O zaman sen de benim namusuma, kızıma laf etmeyeceksin” diye çıkıştı.

Demet Akalın: Kızıma laf etmeyeceksin

 

 

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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