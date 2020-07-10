Demet Akalın: Kızıma laf etmeyeceksin!

Alişan’la bir sabah programı sunmaya hazırlanan şarkıcı, “Çok heyecanlıyım dedi.

Akalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medyaya bazı kısıtlamalar getirileceğini açıklamasının ardından başlatılan “Sosyal medyama dokunma” kampanyası için “O zaman sen de benim namusuma, kızıma laf etmeyeceksin” diye çıkıştı.



