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Haber Giriş: 19.09.2020 - 09:35 | Son Güncelleme:

Demet Akalın isyan etti: Villalarda hunharca parti veriyorlar

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Demet Akalın isyan etti: Villalarda hunharca parti veriyorlar
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Demet Akalın, koronavirüs tedbirleri kapsamında eğlence kulüpleri kapatılınca komşularının evlerinde parti verdiğini söyledi, İçişleri Bakanlığı'na seslendi.

Demet Akalın’ı komşu sitedeki gürültüler rahatsız etti. Acarkent’te oturan Akalın, yan site Beykoz Konakları’nda her gün partiler yapıldığını iddia ederek İçişleri Bakanlığı’na seslendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğlence mekânları kapatılırken Akalın ise bu yasağın aksine komşularının evlerinde eğlenceler düzenlediğini söyledi.

BU DURUM ÇOK FENA!

Bu konudaki rahatsızlığını dile getiren şarkıcı, gerekenin yapılması için de yetkililere seslendi. Daha önce de birçok kez aynı konu nedeniyle rahatsızlık yaşayan Akalın, “Yine Beykoz Konakları’nda bitmeyen hunharca müzik sesi! Siz kulüpleri kapadınız ama bunlar evi kulüp yapıp işletiyorlar. Bir şeyler yapın ama gerçekten fena!” yazdı.

 

 

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